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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
17 Mart 2024 17:28
Becayiş hakkında

Selam arkadaşlar ben iki sene önce atandım ama işe yeni başladım doğum raporuyla ücretsiz izin almıştım becayiş için 4 seneyi doldurmam gerekiyor mu ?

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