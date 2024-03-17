Perşembe günü hekim rapor yazmıştı okula ulastirmadim ama müdürün bilgisi var.acil cevap verir misin

Perşembe günü aldığım için en geç cuma mesai bitimine kadar okula ulaştırmak gerekiyormuş ben bilmiyordum.simdi başka bir okulda gorevlendirmeyim.sadece müdürün numarası var.carsamba akşamı müdüre mesaj atmıştım çünkü aniden kotulestim.durumu bildirdim yarın gelemeyebilirim Dr a giderim iyilesmezsem diye yazdım.mesaji gordu cevap yazmadı.kadromun bulunduğu okulda böyle bir durum olduğunda geçmiş olsun derler raporunu hemen foto at derlerdi.burda ses gelmeyince ben de Dr a gittim 2 gün istirahat dedi ilaç yazdı vs.ben de p.tesi okula veririm elden raporu diye düşündüm ama muhtemelen yarın da gidemeyeceğim iyileşmenin çünkü.yarin muhtemelen Dr tekrar rapor yazacak.ben gidip okula bırakamam foto atacağım müdüre.baska kimsenin nosu yok bende zümre hariç.

Ya peki sizce bana ceza mı verilir soruşturma mi açılır raporu teslim etmediğim.icin ??