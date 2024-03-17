İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mart 2024 20:46
Perşembe günü hekim rapor yazmıştı okula ulastirmadim ama müdürün bilgisi var.acil cevap verir misin

Perşembe günü aldığım için en geç cuma mesai bitimine kadar okula ulaştırmak gerekiyormuş ben bilmiyordum.simdi başka bir okulda gorevlendirmeyim.sadece müdürün numarası var.carsamba akşamı müdüre mesaj atmıştım çünkü aniden kotulestim.durumu bildirdim yarın gelemeyebilirim Dr a giderim iyilesmezsem diye yazdım.mesaji gordu cevap yazmadı.kadromun bulunduğu okulda böyle bir durum olduğunda geçmiş olsun derler raporunu hemen foto at derlerdi.burda ses gelmeyince ben de Dr a gittim 2 gün istirahat dedi ilaç yazdı vs.ben de p.tesi okula veririm elden raporu diye düşündüm ama muhtemelen yarın da gidemeyeceğim iyileşmenin çünkü.yarin muhtemelen Dr tekrar rapor yazacak.ben gidip okula bırakamam foto atacağım müdüre.baska kimsenin nosu yok bende zümre hariç.

Ya peki sizce bana ceza mı verilir soruşturma mi açılır raporu teslim etmediğim.icin ??


abuzittin25
17 Mart 2024 21:00

Ulan ne salak bir adamsın!..

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eğitim süresi uzatılıyor mu?Seçim görevi itirazına yanıt gelmediÖğretmen olduğuma bin kere pişmanım.Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınSendika aidatından devlete 700 milyonBordroda Sendika Desteği 190 TL'ye İnmisTemmuz zammı % kaç olabilir?Meslek değişimiMeslek DeğiştirmekÖzel eğitim öğretmenliği okuyorum 3.sınıfım destek personeli atandım tarım bakanlığı okulu bırakıyım

Sözlük

et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 5 cenk eren 1 tiyatro 1 Film önermek 1 alışkanlıkları değiştirmek 2 yolun başında olmak 2 yaftalamak 1 yazarların en çok para harcadığı zevki 3 17 mart 2024 trabzonspor fenerbahçe maçı 1 Garamantlar 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de sınıfta kaldıAkşener'den öğretmen ataması çağrısıBabacan: Mehmet Şimşek, sevdiğimiz bir kardeşimiz ama...Erden Timur: Yabancı hakem teklifini kabul ediyoruzBayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri