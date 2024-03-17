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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Mart 2024 21:36
ticaret bakanlığında çalışan şoför veya memur var mı

Merhaba ticaret bakanlığı hakkariye şoför olarak atandım, bazı sorularım var yardımcı olabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler

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