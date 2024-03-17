İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2024 21:46
ipka kabul olmazsa durdurma da mı kabul olmaz
ipka kabul olmadığında durdurma verilebiliyor mu yoksa direk gönderiliyor muyuz

noss58
Aday Memur
17 Mart 2024 21:59

o belli olmaz bazen çalıştığınız birim göndedir, bazen atamanızın çıktığı il e daire gıyabınızda ilişik keser son örneği malatya ve hatay illerine durdurma verenlerin gıyabında ilişiğini daire kesti ve gönderdi ama yıllarca şarkı çıkıp gitmeyen durduran var keza şarktan da batıya aynı şekilde durdurma verip bekleyen var

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Jandarma ile maaşlar eşitleniyorİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMesleği bırakmakİhraç talepli, disiplin kuruluna sevkÖzel harekat branşından toplu çıkarılmaİnternet krediler nakit avans kapatılmışEmekli ikramiyesi Maaş adaletsizliğiİstanbul terör parası

Sözlük

yolun başında olmak 2 Damsel 2024 2 cenk eren 1 yazarların en çok para harcadığı zevki 3 mahsun j 1 ince memed 1 boşa yanan lambaları söndürmek 4 kadın susarak gider 2 alışkanlıkları değiştirmek 2 Bugün olanlar 2

Son Haberler

TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti.Fatih Erbakan: Bunu demeye biz utanıyoruzŞanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 1 ölü, 4 yaralıRusya'da başkanlık seçiminin galibi PutinNevruz kutlamasında 75 gözaltı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri