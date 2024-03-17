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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2024 21:46
İpka kabul olmazsa, durdurma kabul olmaz mı?

ipka kabul olmadığında durdurma verilebiliyor mu yoksa direk gönderiliyor muyuz


noss58
Aday Memur
17 Mart 2024 21:59

o belli olmaz bazen çalıştığınız birim göndedir, bazen atamanızın çıktığı il e daire gıyabınızda ilişik keser son örneği malatya ve hatay illerine durdurma verenlerin gıyabında ilişiğini daire kesti ve gönderdi ama yıllarca şarkı çıkıp gitmeyen durduran var keza şarktan da batıya aynı şekilde durdurma verip bekleyen var

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