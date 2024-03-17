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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Mart 2024 21:56
Üniversite büro personeli güvenlik soruşturması

Arkadaşlar üniversite büro personeli için güvenlik soruşturmaları ortalama kaç gün sürüyor? Daha önce büro personeli olarak atananlar yardımcı olabilir mi?

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