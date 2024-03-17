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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


17 Mart 2024 22:16
Dr.Öğr. Üyesi alımında toplam puan yerine sadece makale puanlarına bakılıp değerlendirme yapılabilir

Bir üniversitenin Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurdum. 2 kişi başvurmuştu , diğeri oranın personeliydi. İkimizde asgari şartı (2 adet SCI makale) sağlıyorduk. Benim makale proje bildiri vs. toplam puanım daha fazla olmasına rağmen sadece makale puanlarına bakılarak değerlendirme yapıldı ve onu aldılar. Onun makale puanları toplamı benden fazlaydı. Sorum bu şekilde toplam puana değil de sadece makale puanına (asgari şart) bakılarak değerlendirme yapılabilir mi, yasal mı, mahkemelik bir durum var mı, bilgisi olan cevaplarsa çok memnun olurum

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