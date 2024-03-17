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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mart 2024 23:22
657'den 3+1 geçiş

657'ye tabii kadrolu hizmetli olarak çalışıyorum bu atamada sağlık bakanlığına 3+1 olarak atandım kazanmış olduğum izin haklarım devir eder mi? ve çalıştığım yıllar kademe dereceme etki eder mi bunlar için şuan çalıştığım kurumdan hangi belgeleri almam gerekli bilen kişiler yardımcı olursa sevinirim.

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