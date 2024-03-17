cezaevinde sağlıkçı olarak çalışmalı mi?

şuan da halihazırda adalet bakanlığında evime 15 dakika uzaklıktaki adliyede mübaşir olarak çalışıyorum. bir kaç gün önce ceza ve tevkif evlerinde Elazığ r tipi kapalı cezaevinde fizyoterapist olmaya hak kazandım. ben Ankara'da ailemin yanında yaşıyorum. duzenimi bozup gitmeye değer mi sizce yoksa gitmezsen pişman olur muyum? tecrübeli arkadaşlar yorum yazarsa çok sevinirim

şuan da halihazırda adalet bakanlığında evime 15 dakika uzaklıktaki adliyede mübaşir olarak çalışıyorum. bir kaç gün önce ceza ve tevkif evlerinde Elazığ r tipi kapalı cezaevinde fizyoterapist olmaya hak kazandım. ben Ankara'da ailemin yanında yaşıyorum. duzenimi bozup gitmeye değer mi sizce yoksa gitmezsen pişman olur muyum? tecrübeli arkadaşlar yorum yazarsa çok sevinirim