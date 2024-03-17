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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2024 23:58
cezaevinde sağlıkçı olarak çalışmalı mi?
şuan da halihazırda adalet bakanlığında evime 15 dakika uzaklıktaki adliyede mübaşir olarak çalışıyorum. bir kaç gün önce ceza ve tevkif evlerinde Elazığ r tipi kapalı cezaevinde fizyoterapist olmaya hak kazandım. ben Ankara'da ailemin yanında yaşıyorum. duzenimi bozup gitmeye değer mi sizce yoksa gitmezsen pişman olur muyum? tecrübeli arkadaşlar yorum yazarsa çok sevinirim

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