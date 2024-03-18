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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


18 Mart 2024 00:28
Aile ve sosyal politikalar bakanligina gecis

Arkadaslar selamlar saglik bakanliginda paramedigim aile ve sosyal politkalar bakanligina diger saglik personeli olarak gecmek istiyorum calisma yeri sartlari nasildir yardimci olan arkadaslara simdiden tesekkur ederim.

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