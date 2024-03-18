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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mart 2024 01:50
eskişehir görev hakkında

Merhabalar, Eskişehir de çalışacağım oraya geçme imkanım var ama acaba çalışma imkanı nasıldır? Ceraimi nasıldır? Yoğun mudur? Özellikle bilen arkadaşlarım yazarsa çok sevinirim.

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