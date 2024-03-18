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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Mart 2024 02:37
Uzun süreli tedavi gerektirir raporu hakkında bilgisi olan
Öncelikle iyi günler Sol ayak bileğinde kıkırdak hasarı oluştuğu için ayak bileğimde Talus Ocd mikro kırık ameliyatı oldum bu ameliyat sonrasında öncelikle üçer hafta üçer hafta iki kez sonrasında bir ay ve şimdi olmak üzere bir ay daha rapor yazıldı ve bu raporları alırken doktordan tedavi sürecini sorduğumda bana altı aylık bir süreç olduğunu söyledi bende bununla ilgili doktora MSY33-3 Sağlık yeteneği yönetmeliğinde 3 ayı geçen raporum için uzun süreli tedavi gerektirir ibaresini yazmasını istedim ve doktorda bana istirahat raporum haricinde durum bildirir raporuna bu ibareyi yazdı arkadaşlar sormak istediğim bu saatten sonra sağlık sebebi ile herhangi bir sözleşme feshi uygulaması yaşarmıyım veyahut daha önce böyle tedavi görüp aşamaları bilen bir kişi yardımcı olabilir mi ? Teşekürler Statü: Uzman Erbaş

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