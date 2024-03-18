İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Mart 2024 05:19
Sözleşmeli personel temmuz maaş zam tahmini

Sözleşmeli ikm için temmuz maaş zam tahmini olan varmıdır geçen senelerde ortalama ne olmuştu

Çok Yazılan Konular

maaşlar bayramdan önce erken yatar mı? BunalımdayımSendikalardan İstifalar başlasınKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBugün ayın 16 si herkes maaşından cepte kalan kalan parayı yazsinYarım Zamanlı Çalışma, yarım maaşlise mezunu destek personeli şoför 4bli koruma ve güvenlik görevlisi maaşları hakkındayoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Enflasyon

Sözlük

ramazan davulcusu 1 Damsel 2024 2 Güven kaybetmek 1 boşa yanan lambaları söndürmek 2 Snoopy 2 kadın susarak gider 2 alışkanlıkları değiştirmek 2 yaftalamak 1 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 5 cenk eren 1

Son Haberler

İşte FETÖ'nün kaçış rotası! Hattı çıkart, firarı başlatSpor Bakanı Bak'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındıTFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklamasıÇalışmadan hizmet tamamlama uygulaması 5434'e tabi memurlar için halen uygulanıyor mu?

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri