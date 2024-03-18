Nereye gidecez Ne edecez bilemedim.... Lakin baya ortada kaldık

Doçent olmak için nitelikli yayın yapmak istersin, dolayısıyla zaman alır.... Tam bu sırada doçentlik kriterleri değişmiş. Sen ortada kalırsın. Yetmez, madem kriterler değişti, sözleşme süresi ve puanları da yeniden oluşturulur. Sen yine ortada kalırsın.

Kitap bölümleri yaparsın hem de öyle iyi yerlerde, olsun bitsin diye değil. Yeni kriterleri karar verir: Kitap bölümlerinin hepsi gider. Sen yine ortada kalırsın.

Lakin yine de, "kitabın yoksa jüri seni eler" derler. Bu sefer kitap yapmaya girişirsin, yeni kriterlerde kitabın puanı 5 olmasına rağmen. Lakin sözleşme süresi kısaltılmış istenilen puanlar yükseltilmiştir. Kitaba girişirsen uzun süre alır. Bitirsen bile bu sefer yayın puanını toplayamazsın. Yine ortadasın.

Nereye hemen yayın puanı tamamlıyorsun?

Önce makaleyi hazırlıyorsun. işinin haysiyetini önemsiyorsan, nitelikli olsun diyorsan en az 5 ay gidiyor elbet. Eeee tabiki dergilerin senin makaleyi kabul edip hakem göndermesi ve değerlendirme sürecinin tamamlaması en az 6 ay.... Yayınlaması mevzuuna girmiyorum. Sen yine ortada kaldın.

Sözleşme yenileme süresi gelmiştir. Sen yeni kriterlere göre ne doçent olabilmişsin ne de sözleşme şartlarını tamamlayabilmişsin. Sana insaf ederlerse bir uzatma süresi verelim derler. Lütfederek. Senin kim olduğun ne yaptığın hiç önemli değil. Lakin sen yine ortada kalmışsın haberin yok.

Bahsettiğim hikaye bir filmden alıntı arkadaşlar. Hadi iyi seyirler...