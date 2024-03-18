İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Mart 2024 08:21
50/d ile Doktoraya Programına Girmek

Merhaba,

50/d'li bir araştırma görevlisiyim, bu kadro statüsü ile herhangi bir doktora programına başvurduğumda 50/d'li olmanın herhangi bir avantajı var mı?

Sevgilerle.


Cagri97
Aday Memur
18 Mart 2024 08:24

Başlık yanlış olmuş, kusura bakmayın.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri2024 Akademik Kadro İzinleriDerece/KademeAsgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır Kararı Gereğince Adayın Başvurusu İptal Edildi GrubuYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım Platformu50/d ile Doktoraya Programına GirmekOğretim görevlisi başvurularında Yds Ve Yökdil geçerlilik süresi kaç yıl?Yeni doçentlik kriterleri ve yargı süreci

Sözlük

ince memed 1 kereste 1 Snoopy 1 pes etmemek 2 ali baba ve 40 haramiler 2 Automata 2014 1 kadın susarak gider 3 Saksı 2 last sentinel 2 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 5

Son Haberler

Erdoğan, Çanakkale'de Şehitler Abidesindeki törene katılacakAkaryakıt kaçakçılarına geçit yok: Kayıt dışı bayilere incelemeYapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?Eşten zorla alınan takıya beş yıl hapis! Yargıtay 'yağma' saydıFETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri