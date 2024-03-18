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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Mart 2024 09:32
Mehmet Şimşek Açıklamalarının Naklen Atamayı Etkilemesi

?Kamu fedakarlık yapacak?

Sıkılaştırmaysa sıkılaştırma, kamu harcamalarını kısma mı? Hepsi yapılacak. Milletimizin bu geçiş döneminde bir fedalardık yapıyor. Kamu da bunu yapacak. Hiçbir bakanlığa personel noktasında emekli olanların harici personel alımına izin vermiyoruz.

Bu açıklamalar sonrası üniversiteden belediyelere ya da üniversiteden üniversitelere naklen geçişi etkiler mi yoksa yeni alımlar için söylenmiş bir söz mü ? Sonuçta belediye ve üniversiteler özerk kurumlar.

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