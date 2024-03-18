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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mart 2024 09:54
Tayin çıkınca promosyon durumu.

Merhaba. Ben eş durumundan farklı bir ile atandım. 2023 ocak ayında yapı krediden promosyon almıştım. Şu anki okuluma bir yazı gelmiş promosyon almayanları bildirin diye. Burdaki maaş bankası da yapı kredi. Promosyon alacak mıyım tekrar acaba kafam karıştı da? Ya da arada fark varsa onu mu verecekler?

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