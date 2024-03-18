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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Mart 2024 10:01
mazeret izni
gsb'de sözleşmeli büro personeliyim. senem dolmadığı için yıllık izne hak kazanamadım henüz. sorum şudur, bayram tatilinde memleketime gitsem (1000 km uzaklıkta) ki benim ailem be eşimin ailesi memlekette, bayram izninin peşine ailemin orda oluşunu göstererek mazeret izni yazdırabiliyor muyum? müdürüm ben izin veririm hakkın varsa dedi

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