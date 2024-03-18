İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


18 Mart 2024 10:03
VETERİNER HEKİM NORM KADRO ORANLARI

Merhaba arkadaşlar. Tarım Bakanlığı veteriner hekim illere göre güncel norm oranlarını nasıl öğrenebilirim. Yardımcı olur musunuz

Çok Yazılan Konular

tarım bakanlığı hizmet puanıTarım bakanlığı koruyucu giyimtarım bakanlığı üretici teşvik primi-döner sermaye payıÇSGB Büro Personeli 2024 Maaş Kurumlar arası geçiş herhangi bir zamanda yapabiliyor muyuz?tarim bakanligi arsiv arastirmasi ise cagirilan var miATAMA VE ASKERLİKbir devlet memuru 2 defadan fazla istifa ederse hayatinda bir daha kpss puani ile yerlesse dahi birtarim bakanligi son 2 3 yil icinde atanan var mi arsiv sorusturmasi ne kadar suruyorDestek temizlik personeli mi özel eğitim öğretmenliği mi

Sözlük

virüs 1 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 5 fuat avni 1 Saksı 2 hurma 1 kereste 1 yaftalamak 1 yazarların en çok para harcadığı zevki 3 nusret mayın gemisi 1 ince memed 1

Son Haberler

Van'da terör operasyonlarında 12 şüpheli yakalandıAltının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyorBakan Güler'den 'Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü' mesajıKim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru TBMM'yle ilgili geldi!'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri