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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Mart 2024 10:20
Sözleşmeliden Kadroya geçenlerde eş mazereti hk.

Sözleşmeli olarak 8 ay çalıştıktan sonra kadroya geçtim ve şu an sözleşmeli çalıştığım süreler dahil 1,5 seneyi doldurdum. Eşimle aynı bakanlıkta memuruz ve aynı yerde çalışıyoruz. Geçen sene 1.yılım dolmadan eş durumu tayini istedik. 48.geçici madde gereği 4 yıl boyunca başka yere atanamazlar ? atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuata yer alan süre usul ve esaslara göre yeri değişebilir yazıyor. Yani sözleşmeli personel çalıştırmasına ilişkin esaslar kanunu orada 1 yıl fiilen çalışması durumunda eşiyle tayin hakkı yazıyor fakat ben sözleşmeli süreler dahil 1,5 sene çalıştım.sözleşmeli 8 ay yani fiilen 1 yıl çalışmış olmuyor muyum mazeret yine red mi edilir?

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