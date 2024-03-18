Yerel Seçim Tecrübe Paylaşım

Böyle bir konu daha öncede açılmıştı ama yorumlar hep oy verme anında yapılacaklar ile ilgiliydi ben oy verme işlemi sonrasından bahsedeceğim. (Başkanlar için)

Oy verme işlemi bitti, torba kapatıldı, torba teslimi için ilçenin toplantı merkezine polisler ile gittiniz, oradaki işlem bitince çıkış yeriniz orası olacak, yani arabanız okuldaysa önce okula dönmeniz gerekir ona göre okula araçsız gelirseniz çıkışta eve gidersiniz.

Dönüş için önceden plan yapın, gerekirse sizi oradan alacak birilerini ayarlayın, plansız programsız gidince seçimden kazandığınız ücretin büyük bir kısmı taksiye gidiyor, çıkış saatinde toplu taşıma çalışmayabilir.

Torbayı teslim ettiğiniz merkezden kaçta çıkacağınız belli değil her duruma hazır olmak lazım

-İyi ihtimal: gece 12:00'den önce çıkarsınız

-Kötü ihtimal: gece 01:00-05:00 arası çıkarsınız

-Kabus senaryosu: sabah 06:00'dan sonra çıkarsınız

Her ihtimal için ulaşım planı yaparsanız içiniz rahat olur.

Göreve çanta ile gidin. çantada su, yiyecek, powerbank, peçete (sigara içenler için yedek paket) gibi temel ihtiyaçlarınız yanınızda olsun, merkeze torba ile girince torbayı teslim edene kadar dışarı çıkamayacaksınız.