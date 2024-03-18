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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mart 2024 10:46
Tarafsızlık

Arkadaslar bir devlet memurunun tuttugu takımın kravatını takması bir sıkıntı olusturur mu yani bir gslı üzerinde kulubün armasının oldug usarı kırmızı fenerli sarı lacivert bjkli siyah beyaz trabzonlu bordo mavi kravat takarsa amir o kravatı cıkar sen devlet memurusun diyebilir mi


ByAstsubay
Memur
18 Mart 2024 11:02
Devlet memurları giyim kuşam yönetmeliği var bir bakın derim

İnadınaAtatürk
Aday Memur
18 Mart 2024 11:13

komutanım giyim yönetmenliğini biliyorum ben tarafsızlık babından baktım olaya

ByAstsubay, 43 dk. önce
Devlet memurları giyim kuşam yönetmeliği var bir bakın derim

ByAstsubay
Memur
18 Mart 2024 11:31
Çokta macera aramaya gerek yok diye düşünüyorum iş ayrı özel hayat ayrı ona göre davransanız daha iyi olur iyi forumlar
Toplam 3 mesaj

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