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Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


18 Mart 2024 11:12
Ekpss ile Sağlık Bakanlığına atananlar
Sağlık Bakanlığına atanan ve evraklarını teslim edenler bakanlıkla iletişime geçebildi mi,bından sonraki süreç nasıl işliyor bilgisi olan varsa paylaşırsa memnun olurum.Saygılarımla

mezunolamadim
Aday Memur
18 Mart 2024 11:40

Bundan sonra arşiv araştırması tamamlanıp sorun olmayanlara tebligat gelecek ondan sonra iş başı.

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