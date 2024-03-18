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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Mart 2024 11:25
2023 Aralık İstifa Sonrası Açıktan Atama Zimmet

2023 Aralık istifa sonrası açıktan atama kurasında çıkanlar arasında ÇKYS ile ilgili gelişme yaşayan var mı? 3 ay olacak. Hala zimmet bekliyoruz

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