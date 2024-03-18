İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Mart 2024 11:43
Antalya şehir hastanesi tayin için tavsiye edermisiz?

Tekirdağda 3+1 kadrolu hemşire olarak çalışıyorum Antalya şehir hastanesine tayin versem orda yaşayanlar veya antalyada çalışanlar tavsiye edermisiniz maddi ve iş yükü bakımından yaşamsal açıdan nasıl memur için


Serkan Polat
Aday Memur
18 Mart 2024 12:22

Tekirdağda da Antalyada da yaşamış biri olarak yakma kendini derim :)


Serkan Polat
Aday Memur
18 Mart 2024 12:25

bundan 1 sene önce eşim Antalyaya atandı bende Rize eğitim araştırmada görev yapıyorum. hastanenin konumu çok kötü, yönetimsel sıkıntılar mevcut. kiralar uçmuş halde tek başınıza yaşayacaksanız ki ben 2 maaş ile cesaret edemedim. cidden cesaret ister. bende tekirdağa geçmeye çalışıyorum

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

KPSS 2024/5 zimmete düşmeArşiv araştırmasısağlık durumu nedeni ile tayin isteme Çkysyine doktorun yanlış orderı yüzünden tutanak yiyen hemşire3+1 sözleşmeli personel görevlendirmePDC yuva yıkıyor, aile dağıtıyor, çocukları anne babasından ayırıyorYolluk ödenmesinin gecikmesi2024/5 saglik bakanligina baska kurumdan gecisNöbetli Çalışma Farkı

Sözlük

Film önermek 2 kadın susarak gider 3 hurma 1 virüs 1 The Signal 1 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 5 ramazan davulcusu 2 alışkanlıkları değiştirmek 2 boşa yanan lambaları söndürmek 2 fuat avni 1

Son Haberler

Kaftancıoğlu'ndan 'para kulesi' açıklaması: Kimin müdürü ordaysa ona sorunErdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacakİstanbul'da bahis çetesine operasyon: 33 gözaltıBorsa günün ilk yarısında gerilediAnkara'da kar yağışı bekleniyor

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri