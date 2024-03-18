İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mart 2024 11:50
öğrenciler yardımcı kaynak istedi

Merhaba arkadaşlar, öğrencilerim yardımcı kaynak istediler bende merkezde oturan diğer hocaya aldırdım ,ondan soru işleyip çözüyoruz , kazanım testi veriyorum , bu hoca bana sürekli imada bulunuyor, yasak veliler şikayet eder diye halbuki ben sınava hazırlıyorum ders kitabı oldun akıllı tahtadan başka kaynaklarda açıyorum, beni tehdit ediyor gibii hissediyorum, korkuyorum açıkçası ne yapabilirim iyi niyetimden vuruluyorum çok üzgünüm


muallimbirpdr
18 Mart 2024 12:01

Eğer bu hoca beni şikayet ederse ne yapabilirim


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
18 Mart 2024 12:04

Aldırmak yasak. Zorlamadi iseniz şikayet etmezler.

muallimbirpdr, 2 saat önce

Eğer bu hoca beni şikayet ederse ne yapabilirim


muallimbirpdr
18 Mart 2024 12:35

Zorlamadım hocam köyde yaşadıkları için kitaplra erişim imkanı kısıtlı kargo gelmiyor bende yardımcı ol ak istedim hatta ben almadım ki yanlış anlaşılmasın diye bu hocaya aldırmıştık , ama imalı konulunca irkildim insanlar bu derece olabilir mi diye

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Aldırmak yasak. Zorlamadi iseniz şikayet etmezler.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
18 Mart 2024 13:06

Yok birsey çıkmaz hocam. İnsanlar konuşur:)

muallimbirpdr, 1 saat önce

Zorlamadım hocam köyde yaşadıkları için kitaplra erişim imkanı kısıtlı kargo gelmiyor bende yardımcı ol ak istedim hatta ben almadım ki yanlış anlaşılmasın diye bu hocaya aldırmıştık , ama imalı konulunca irkildim insanlar bu derece olabilir mi diye


asiia
Şef
18 Mart 2024 13:25
Eğer soruşturma açılır muhakkik gelirse kitapları o öğretmenin sattığını söylersin. Onunda başı yansın ticaret yapmaktan.
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eğitim süresi uzatılıyor mu?Seçim görevi itirazına yanıt gelmediÖğretmen olduğuma bin kere pişmanım.Temmuz zammı % kaç olabilir?MEB GYS TercihDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınSendika aidatından devlete 700 milyonPerşembe günü hekim rapor yazmıştı okula ulastirmadim ama müdürün bilgisi var.acil cevap verir misinMaaşlar önceden yatar mı ?Yusuf Tekin istifa etmeli mi?

Sözlük

Film önermek 2 kadın susarak gider 3 hurma 1 virüs 1 The Signal 1 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 5 ramazan davulcusu 2 alışkanlıkları değiştirmek 2 boşa yanan lambaları söndürmek 2 fuat avni 1

Son Haberler

Kaftancıoğlu'ndan 'para kulesi' açıklaması: Kimin müdürü ordaysa ona sorunErdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacakİstanbul'da bahis çetesine operasyon: 33 gözaltıBorsa günün ilk yarısında gerilediAnkara'da kar yağışı bekleniyor

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri