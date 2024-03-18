Ekpss ile düz memurluğa yerleştirilenler

Bu yıl yapılan 2.atamada Ekpss ile Lisans memur olarak yerleştim.Evrakları gönderdim ancak ne arandım ne de telefona bakan var.Süreç ne kadar sürüyor ,benim süreç ne aşamada nasıl bilgi alabiliriz,bu konuda bilgi sahibi olan var mı varsa bilgi verirse memnun olurum.Saygılarımla

Bu yıl yapılan 2.atamada Ekpss ile Lisans memur olarak yerleştim.Evrakları gönderdim ancak ne arandım ne de telefona bakan var.Süreç ne kadar sürüyor ,benim süreç ne aşamada nasıl bilgi alabiliriz,bu konuda bilgi sahibi olan var mı varsa bilgi verirse memnun olurum.Saygılarımla