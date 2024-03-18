İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Mart 2024 11:54
Ekpss ile düz memurluğa yerleştirilenler
Bu yıl yapılan 2.atamada Ekpss ile Lisans memur olarak yerleştim.Evrakları gönderdim ancak ne arandım ne de telefona bakan var.Süreç ne kadar sürüyor ,benim süreç ne aşamada nasıl bilgi alabiliriz,bu konuda bilgi sahibi olan var mı varsa bilgi verirse memnun olurum.Saygılarımla

Çok Yazılan Konular

KPSS 2024/5 zimmete düşmeArşiv araştırmasısağlık durumu nedeni ile tayin isteme Çkysyine doktorun yanlış orderı yüzünden tutanak yiyen hemşire3+1 sözleşmeli personel görevlendirmePDC yuva yıkıyor, aile dağıtıyor, çocukları anne babasından ayırıyorYolluk ödenmesinin gecikmesi2024/5 saglik bakanligina baska kurumdan gecisNöbetli Çalışma Farkı

Sözlük

ali baba ve 40 haramiler 2 kadın susarak gider 3 yaftalamak 1 kereste 1 cenk eren 1 Saksı 2 hurma 1 boşa yanan lambaları söndürmek 2 alışkanlıkları değiştirmek 2 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 5

Son Haberler

Kaftancıoğlu'ndan 'para kulesi' açıklaması: Kimin müdürü ordaysa ona sorunErdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacakİstanbul'da bahis çetesine operasyon: 33 gözaltıBorsa günün ilk yarısında gerilediAnkara'da kar yağışı bekleniyor

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri