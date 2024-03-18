İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mart 2024 12:17
10+10 Dr. raporunun maaş kesintisi

Merhaba arkadaşlar. 1. Derece terör bölgesinde görev yapıyorum. Apandist ameliyatı oldum. 16.03.2024- 25.03.2024 10 gün rapor yazıldı. Rapor bitimi bir 10 gün daha rapor vereceğini söyledi doktorum. Totalde 20 gün rapor almış olacağım. Maaaşa rapor kesintisi olarak ne yansır tam olarak? Terör zaten yatmayacak . Ufak mebla kesilecekse sorun değil ama ciddi bir rakam olabileceğini düşündüğüm için soruyorum yanlış anlaşılmasın. Bilenler bilgilendirirse eğer çok sevinirim. Herkese hayırlı ramazanlar 😇


sımseeekk
Şef
18 Mart 2024 13:06
terör parası zaten çalışmadığın için alamazsın ayrıca heyet raporu alsaydın maaşın hiç kesilmezdi ancak 10 + 10 şeklinde tek hEkim raporu verirse ki öyle verecek sanırım 7 günden sonrası bir miktar kesilir

yıldız24
Aday Memur
18 Mart 2024 13:07
sene içerisinde 7 gün rapordan sonra maaştan kesinti olur devrem yani 13 günlük maaş kesintin olacak eğer daha önceden rapor almadıysan

Delidolu66
Memur
18 Mart 2024 13:38
20 günlük raporun 7 günün den sonrasında ücret kesintisi olacağından, 13 günlük rapor ücret kesintisi olur. Bu da tahmini yaklaşık 1.400 TL civarı bir kesinti olur.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Jandarma ile maaşlar eşitleniyorİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMesleği bırakmakEgm promosyon sözleşmesiÖzel harekat branşından toplu çıkarılmaKrediler ve nakit avans kapatılmışİstanbul terör parasıMaaş adaletsizliğiVazife malülü için mahkemeye başvuran

Sözlük

metal 1 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 5 Fenerbahçe 2 Snoopy 1 boşa yanan lambaları söndürmek 2 fuat avni 1 17 mart 2024 trabzonspor fenerbahçe maçı 2 mahsun j 1 felamur 1 ramazan davulcusu 2

Son Haberler

Meral Akşener: Sayın Erdoğan emeklilere bu bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksinBBP, Tokat'ta AK Parti'yi destekleyecekOECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?Fenerbahçe'den ligden çekilme iddialarına açıklamaBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri