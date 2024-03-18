10+10 Rapor maaaş kesintisi(Apandist ameliyatı )

terör parası zaten çalışmadığın için alamazsın ayrıca heyet raporu alsaydın maaşın hiç kesilmezdi ancak 10 + 10 şeklinde tek hEkim raporu verirse ki öyle verecek sanırım 7 günden sonrası bir miktar kesilir

terör parası zaten çalışmadığın için alamazsın ayrıca heyet raporu alsaydın maaşın hiç kesilmezdi ancak 10 + 10 şeklinde tek hEkim raporu verirse ki öyle verecek sanırım 7 günden sonrası bir miktar kesilir