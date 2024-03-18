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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Mart 2024 13:07
Memurlar net reklam çilesi

Sayın yetkililer farkıda mısız bilmiyorum

Sayfayı açınca karşıma bir reklam çerçevesi geliyor, ama reklam açılmıyor öyle kalakalıyor

Reklam açılınca da kapat düğmesi gelmiyor o nedenle siteye giremiyoruz kapatıp açmadan

Eziyet haline dönüşmüş durumda

Tekrar ediyorum sorun reklam değil, reklamın açılmaması ve sonrada kapanmamadı ekran donması

Lütfen çözüm bulun çok rahatsız oluyorum

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