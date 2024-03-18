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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mart 2024 13:08
Üniversiteden MEB e Geçiş
Üniversite hastanesinde kadrolu Sağlık Teknikeri olarak çalışmaktayım. Öğretmenlik okuyup mezun oldum. MEB e geçip öğretmen olarak çalışmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor ve geçiş yapabilir miyim

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