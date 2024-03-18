İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mart 2024 13:14
Bu rüşvet istemeye girer mi?

Merhaba,

Bir mtsk sınav sorumlusu kursuna başvuruda bulundum. Kurs öncesinde bir direksiyon sınavı gerçekleştirildi. Sınavı değerlendiren de bir özel direksiyon kursunun hocasıydı.

Bu hoca direksiyona oturur oturmaz ileri geri konuşmaya başladı. Sonra bana abuk subuk bahaneler sunmaya başladı, sola dönerken niye geniş dönmüşüm vb saçma sapan şeyler. Sola niye geniş döndüğümü anlamayacak kadar aptal değildir, kendi kendine bahane üretiyor sanırım, her neyse. Lafı şuraya getirdi. Eğer görev aldığında kolaylık sağlamayacaksan seni bırakırım dedi, ben de kural neyse uygulayacağımı söyledim. Sonra zaten sınav bitti ben kendi aracıma binip ayrıldım. Sonuçtan haberim yok yarın açıklanacakmış sonuçlar.

Sorum şu bu adamın yaptığı rüşvet istemeye girmez mi? Şikayet edebilir miyim? Elimde herhangi bir kayıt doğal olarak yok, süreç nasıl ilerler?


asiia
Şef
18 Mart 2024 13:22
Bu işte bir yanlışlık var. Zannedersem 12 saatlik tamamlama kursunu aldınız. Bu sınav sorumlu şube müdürü sorumluluğunda yapılır. Geçip kaldığınıza şube müdürü karar verir. Kurs yöneticisinin öyle bir görevi ya da yetkisi yok.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eğitim süresi uzatılıyor mu?Seçim görevi itirazına yanıt gelmediÖğretmen olduğuma bin kere pişmanım.Temmuz zammı % kaç olabilir?MEB GYS TercihDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınSendika aidatından devlete 700 milyonPerşembe günü hekim rapor yazmıştı okula ulastirmadim ama müdürün bilgisi var.acil cevap verir misinMaaşlar önceden yatar mı ?Yusuf Tekin istifa etmeli mi?

Sözlük

boşa yanan lambaları söndürmek 2 Saksı 2 Film önermek 2 yazarların en çok para harcadığı zevki 3 metal 1 virüs 1 çanakkale savaşı 3 Trabzonspor Fenerbahçe Maçındaki Olaylar-2024 1 soba yakmanın ciddi bir marifet olması 1 yaftalamak 1

Son Haberler

Kaftancıoğlu'ndan 'para kulesi' açıklaması: Kimin müdürü ordaysa ona sorunErdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacakİstanbul'da bahis çetesine operasyon: 33 gözaltıBorsa günün ilk yarısında gerilediAnkara'da kar yağışı bekleniyor

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri