Bu rüşvet istemeye girer mi?

Merhaba,

Bir mtsk sınav sorumlusu kursuna başvuruda bulundum. Kurs öncesinde bir direksiyon sınavı gerçekleştirildi. Sınavı değerlendiren de bir özel direksiyon kursunun hocasıydı.

Bu hoca direksiyona oturur oturmaz ileri geri konuşmaya başladı. Sonra bana abuk subuk bahaneler sunmaya başladı, sola dönerken niye geniş dönmüşüm vb saçma sapan şeyler. Sola niye geniş döndüğümü anlamayacak kadar aptal değildir, kendi kendine bahane üretiyor sanırım, her neyse. Lafı şuraya getirdi. Eğer görev aldığında kolaylık sağlamayacaksan seni bırakırım dedi, ben de kural neyse uygulayacağımı söyledim. Sonra zaten sınav bitti ben kendi aracıma binip ayrıldım. Sonuçtan haberim yok yarın açıklanacakmış sonuçlar.

Sorum şu bu adamın yaptığı rüşvet istemeye girmez mi? Şikayet edebilir miyim? Elimde herhangi bir kayıt doğal olarak yok, süreç nasıl ilerler?