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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mart 2024 13:47
Emekli Polislerin Çilesi

Sayın editör size zahmet bunu haber yapın yıllarca vatanı için canla başla mücadele eden fedakar Polis Emeklilerin onurlu mücadelesini haber yapın Sayın bakan duy sesimizi

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