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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Mart 2024 14:06
Tc kimlik no beyanı hakkında

İyi günler arkadaşlar. Başvurmak istediğim bir ilanda istenen belgelerde TC kimlik no beyanı diye bir şey var. Bu belge bir yerden mi alınıyor yoksa kendimiz mi oluşturuyoruz? Google'da arama yapınca pek çok farklı belge örneği gördüm. Yanlış belge göndermek istemiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

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