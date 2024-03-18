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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Mart 2024 14:50
Komisyon içi yer değiştirme

merhaba 1.5 yıldır aynı (sorunlu) kalemde çalışıyorum ve bunaldım. yer değiştirmek için dilekçe versem komisyona nasıl bir kanaat oluşur? daha önce bunu yapanlardan bilgi almak istiyorum. (Asliye Ceza'da duruşma katibi olarak çalışıyorum.) ankara komisyonu

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