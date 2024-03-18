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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mart 2024 15:04
Yolluk işlemleri

Gıyabında ilişiğim kesildi. Yol harcırahı için ne yapmam gerekiyor?


fng14
Şef
18 Mart 2024 16:31

Herhangi bişey yapmana gerek yok yolluğunu göreve başladığın birim yapacak

Toplam 1 mesaj

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