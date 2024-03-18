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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Mart 2024 15:16
yen i kpss puanı

2022 kpss puanıyla sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. 2024 kpss puanıyla aynı bölümden tekrar sözleşmeli olarak atanabilirim miyim yoksa farklı bölüm şartı mı var ?

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