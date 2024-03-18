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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Mart 2024 15:16
Yeni KPSS puanı

2022 kpss puanıyla sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. 2024 kpss puanıyla aynı bölümden tekrar sözleşmeli olarak atanabilirim miyim yoksa farklı bölüm şartı mı var ?


Düzmemur43
Aday Memur
18 Mart 2024 15:39
bildiğim kadarıyla sözleşmeli olarak çalıştığınız pozisyona kadrolu alım gelmediği müddetçe başvuramazsınız istifa edip başvurmak isterseniz de 1 yıl bekleme süresi var
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