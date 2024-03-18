Üni hastanesinden istifa, bakanlığa dönüş.

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
KPSS 2024/5 zimmete düşmeArşiv araştırmasısağlık durumu nedeni ile tayin isteme 3+1 sözleşmeli personel görevlendirmeAntalya şehir hastanesi tayin için tavsiye edermisiz?Çkysyine doktorun yanlış orderı yüzünden tutanak yiyen hemşirePDC yuva yıkıyor, aile dağıtıyor, çocukları anne babasından ayırıyorYolluk ödenmesinin gecikmesi2024/5 saglik bakanligina baska kurumdan gecis
Sözlük
Son Haberler
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecekErdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecekAracıyla ters yöne giren polis, tartıştığı sürücüyü bacağından vurduFabrikada sanayi tüpü patladı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandıCHP il binasındaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin bir şüpheli daha ifade verdi
Editörün Seçimi
2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri