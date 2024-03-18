2021 Tarim ve Orman Bakanligi üds ye girenler

Merhaba.konu başlığından da anlaşıldığı üzere 2021 yılında unvan degisikligi sinavina giren ya da bir sonraki sınava girecek arkadaşlara ithafen yazıyorum.tarim teknolojisi bölümünü bitirdim.tekniker olmak istiyorum.sorulara erişemiyorum.sinavda teknik konulara ait konu başlıklarını biliyorum ancak ortak alan 2018 den çok farklı.diye duydum

..bilgilendirme yapabilecek ve cikmis soruları pdf olarak paylasabilecek olan olursa çok sevinirim.