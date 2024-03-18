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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Mart 2024 15:59
Harita Genel Müdürlüğü uzman kadrosu

Aranızda Harita Genel Müdürlüğü uzman memur kadrosuna başvuran var mı acaba?

Mülakata girenler biraz bahsetseler sevinirim.


Mrymtkn
Memur
18 Mart 2024 16:04

MSB başvuruları başladıktan birkaç gün sonra merkezi atama sonuçları açıklandı. Kaç kişi var acaba?

Toplam 1 mesaj

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