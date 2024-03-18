İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Mart 2024 17:24
Arşiv araştırması yerine güvenlik soruşturması

Artık GSB'de arşiv araştırması yerine güvenlik soruşturması yapılıyormuş sendika çalışanları yazmışlar. Yedeklerden evrak teslimi yapan bir arkadaşla konuştuğumda o da personel biriminin kendisine aynı bilgiyi verdiğini söyledi ve sanıyorum artık başka kurumlarda da böyle olacak dedi. Bu konu hakkında başka kurumlardan aynı bilgiyi alan var mı?

Çok Yazılan Konular

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Sağlık Bakanlığı hariç hiçbir bakanlık emekli olanların dışında eleman2024 KPSS lisansÇevre ve Şehircilik Bak. teknik personel alımı konusu artık netleştirilmeliNecmettin Erbakan üniversitesi büro personeli alımı hakkındaAile ve sosyal politikalar bakanlığı büro personeli alımıTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.MSB sivil memur mülakatıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Muski İİBF memur alımıKültür Turizm Bugün açıklanacak

Sözlük

Damsel 2024 3 Bugün olanlar 6 boşa yanan lambaları söndürmek 2 yaftalamak 1 fuat avni 1 alışkanlıkları değiştirmek 2 mahsun j 1 çanakkale savaşı 3 Automata 2014 1 18 mart 1

Son Haberler

Meral Akşener: Sayın Erdoğan emeklilere bu bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksinBBP, Tokat'ta AK Parti'yi destekleyecekOECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?Fenerbahçe'den ligden çekilme iddialarına açıklamaBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri