Kurtuluş Yolu Arıyorum..

Geçirdiğim bir soruşturmadan; - farklı sebepten dolayı 2 tane suç duyurusu, - yine farklı sebeplerden dolayı 4 tane kademe ilerlemesinin durdurulması, - farklı sebeplerden dolayı 2 maaş kesim cezası; idarecilik görevinin üstümden alınması, - haksız nedenden dolayı aldığım paranın yasal faizi ile birlikte alınması cezaları teklif edilmiştir.. Bunlardan yırtabilir miyim? Yırtabilirsem de nasıl?

Geçirdiğim bir soruşturmadan; - farklı sebepten dolayı 2 tane suç duyurusu, - yine farklı sebeplerden dolayı 4 tane kademe ilerlemesinin durdurulması, - farklı sebeplerden dolayı 2 maaş kesim cezası; idarecilik görevinin üstümden alınması, - haksız nedenden dolayı aldığım paranın yasal faizi ile birlikte alınması cezaları teklif edilmiştir.. Bunlardan yırtabilir miyim? Yırtabilirsem de nasıl?