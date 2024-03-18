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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Mart 2024 17:47
Kurtuluş Yolu Arıyorum..
Geçirdiğim bir soruşturmadan; - farklı sebepten dolayı 2 tane suç duyurusu, - yine farklı sebeplerden dolayı 4 tane kademe ilerlemesinin durdurulması, - farklı sebeplerden dolayı 2 maaş kesim cezası; idarecilik görevinin üstümden alınması, - haksız nedenden dolayı aldığım paranın yasal faizi ile birlikte alınması cezaları teklif edilmiştir.. Bunlardan yırtabilir miyim? Yırtabilirsem de nasıl?

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