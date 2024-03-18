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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Mart 2024 17:57
Mubasirlik mi katiplik mi yoksa ptt gise ihsli sozlesmeli memurluk mu

Suanda pttde ihsli yani sozlesmeli olarak calismaktayim kadro vermediler bize is guvencemiz sikintili kpss girip adliye girilir mi is durumu mobing vs katiplikle ve mubasirlikle ilgili bilgi verebilcek var mi


Memurrrr23
Aday Memur
18 Mart 2024 18:41

Pttden devam etmelisiniz bence macera aramanıza gerek yok pişman olma ihtimaliniz yüksek hocam

Toplam 1 mesaj

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