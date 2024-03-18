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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


18 Mart 2024 18:05
sayıştay denetçi yardımcılığı
bu meslekte turneler zorunlu mudur. mesleğe girdikten sonra turne istememe gibi bir hakkımız var mı?

içdenetçi23
Aday Memur
18 Mart 2024 18:30

:))


Ayse yilmaz
Aday Memur
18 Mart 2024 18:38
neden güldünüz?
içdenetçi23, 37 dk. önce

:))

Toplam 2 mesaj

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