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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Mart 2024 18:12
deprem tayini
merhaba 6 şubatta ohal ilan edilen 11 ile açılan tayinden yararlandım. alt bölge tayini veya iller arasına başvurmak için 1 yıl mı 2 yıl mı beklemeliyim ? bilgisi olan var mıdır

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