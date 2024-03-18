deprem tayini

merhaba 6 şubatta ohal ilan edilen 11 ile açılan tayinden yararlandım. alt bölge tayini veya iller arasına başvurmak için 1 yıl mı 2 yıl mı beklemeliyim ? bilgisi olan var mıdır

merhaba 6 şubatta ohal ilan edilen 11 ile açılan tayinden yararlandım. alt bölge tayini veya iller arasına başvurmak için 1 yıl mı 2 yıl mı beklemeliyim ? bilgisi olan var mıdır