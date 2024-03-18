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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Mart 2024 20:41
Üniversitede destek temizlik personeli olarak çalışan var mı hastane değil

Üniversitede destek temizlik personeli atabdım tarım bakanlığınıda bekliyorum 2 sinden birinde çalışan varsa yazabilir mi iş yükü nasıl üniversitede 1 kat mı düşüyor sorumluluk

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