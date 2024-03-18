yapılandırma

çeşitli bankalardan 6 kredim ve 1 kredili mevduat hesabım var ve nisan 15 de maaş hesabıma bloke konacak ve elimde 0 tl kalıcak bilgisi olan yardımcı olabilir mi

çeşitli bankalardan 6 kredim ve 1 kredili mevduat hesabım var ve nisan 15 de maaş hesabıma bloke konacak ve elimde 0 tl kalıcak bilgisi olan yardımcı olabilir mi