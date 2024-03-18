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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


18 Mart 2024 21:58
Tarım bakanlığı evraklarda yanlış doldurma olsa bir sorun olsa ararlar mıydı

Tarım bakanlığı personel alımı evrakları yanlış doldursam ararlar mıydı problem var diye beyan formuna tarihi attım mı hatırlamıyorum kafama takıyorum

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