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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Mart 2024 22:08
Eş durumu hakkında

3 .bölge D grubundan yine 3.bolge D grubunda bir il için eş durumu için 28 şubatta dilekçe verdik fakat halen sonuçlanmadı.İkimizde kadroluyuz Red gelme ihtimali var mıdır?

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